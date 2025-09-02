Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Contratto fino al 2030

Gianluigi Donnarumma è un nuovo giocatore del Manchester City. Lo ha annunciato lo stesso club inglese con questa nota: "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030. Nel corso di una carriera straordinaria, l'italiano si è guadagnato la reputazione di uno dei migliori portieri in campo europeo. Alto, imponente e autorevole, con i suoi 1,95 m, Donnarumma arriva all'Etihad forte di una vasta esperienza di livello d'élite.

Ha iniziato la sua carriera con i giganti italiani del Milan, dove, dopo aver militato nelle giovanili e aver esordito nella nazionale maggiore a 16 anni, ha collezionato più di 250 presenze in totale, aiutando il Milan a vincere la Supercoppa italiana nel 2016. Donnarumma si è poi trasferito in Francia nell'estate del 2021 per proseguire la sua carriera, scegliendo di unirsi al Paris Saint-Germain, dove ha avuto un impatto immediato e duraturo. Nel corso di quattro stagioni al Parco dei Principi, Donnarumma ha contribuito a far vincere al PSG quattro titoli in Ligue One, due Coppe di Francia e una tripletta di Trofei dei Campioni. La sua permanenza nella capitale francese è stata poi coronata a maggio di quest'anno, quando ha aiutato il PSG a conquistare il suo primo titolo di UEFA Champions League, con la squadra di Luis Enrique che ha battuto l'Inter per 5-0 in modo estremamente impressionante.

L'influenza e l'impatto di Donnarumma sono stati altrettanto impressionanti anche sulla scena internazionale. Il suo eroismo in una drammatica serie di calci di rigore ha contribuito in modo memorabile alla vittoria dell'Italia sull'Inghilterra a Wembley per 3-2, aggiudicandosi l'accesso a EURO 2020. Donnarumma è stato anche votato come Giocatore del Torneo".