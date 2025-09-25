Eterno Giroud: entra dalla panchina e regala la vittoria al Lille in Europa League

di Niccolò Crespi

Eterno Olivier Giroud, ancora oggi decisivo con il suo Lille. L'ex grande bomber rossonero infatti, dopo essere entrato al minuto 67' della partita contro i norvegesi del Brann, ha svettato sopra tutti i marcatori e ha insaccato la rete della vittoria per i francesi. Passano di misura invece i rumeni del FCSB sui Go Ahead Eagles, lo zampino di Miculescu risulta decisivo per ottenere la prima vittoria della campagna europea.

Europa League, ecco i risultati di ieri
Midtjylland - Sturm Graz 2-0
7' Christensen aut., 89' Diao
PAOK - Maccabi Tel Aviv 0-0
Betis - Nottingham Forest 2-2
15' Bakambu (B), 18' e 23' Igor Jesus (N), 85' Antony
Braga - Feyenoord 1-0
79' Navarro
Dinamo Zagabria - Fenerbahçe 3-1
21' e 51' Beljo (D), 25' Szymanski (F), 90' + 5 Bakrar (D)
Friburgo - Basilea 2-1
31' Osterhage (F), 57' Eggestein (F), 84' Otele (B)
Malmo - Ludogorets 1-2
8' Stanic (L), 23' Bile (L), 78' Johnsen (M)
Nizza - Roma 1-2
52' Ndicka (R), 55' Mancini (R), 77' Moffi (N)
Stella Rossa - Celtic 1-1
56' Iheanacho (C), 65' Arnautovic (S)