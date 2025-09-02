Ex Milan, tanti auguri ad Alexandre Pato che oggi compie 36 anni

di Enrico Ferrazzi

Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato, festeggia oggi il suo 36esimo compleanno. Nato in Brasile a Pato Branco il 2 settembre 1989, Pato arrivò al Milan nell’estate 2007 quando era ancora minorenne. Debuttò in rossonero a gennaio 2008, non appena venne ufficialmente tesserato. In totale per Pato 150 partite giocate con il Milan e 63 gol messi a segno. Il suo palmares in rossonero parla di uno Scudetto e di una Supercoppa italiana. 

Il Milan ha dedicato al brasiliano questo post su Instagram