Ex Milan, tanti auguri ad Alexandre Pato che oggi compie 36 anni
Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato, festeggia oggi il suo 36esimo compleanno. Nato in Brasile a Pato Branco il 2 settembre 1989, Pato arrivò al Milan nell’estate 2007 quando era ancora minorenne. Debuttò in rossonero a gennaio 2008, non appena venne ufficialmente tesserato. In totale per Pato 150 partite giocate con il Milan e 63 gol messi a segno. Il suo palmares in rossonero parla di uno Scudetto e di una Supercoppa italiana.
Il Milan ha dedicato al brasiliano questo post su Instagram:
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
