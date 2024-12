Galderisi su Verona-Milan: "Occhio a Suslov. Nel Diavolo al momento vedo che il solo Leao può cambiare la partita"

Giuseppe Galderisi, ex centravanti di Verona e Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sfida di questa sera al Bentegodi: "Diciamo subito che per il Milan Verona non è mai stato un campo semplice. È una partita un po’ complicata, nel senso che sono due squadre che adesso hanno bisogno di continuità. Il Verona non ha mai pareggiato, ne ha perse 11 e vinte 5. È una squadra che se riesce ad andare in vantaggio diventa pericolosa. È ben organizzata, gioca bene nelle ripartenze con giocatori di gamba e qualità. Il Milan viene da un pareggio che non gli dà serenità. Sarà sicuramente una partita aperta, spettacolare. Giocata sugli episodi, sulle palle ferme. La vedrò sicuramente e tiferò Hellas perché voglio rimanga in Serie A, è un pezzo di cuore.

Chi sarà decisivo? Davanti il Verona ha giocatori importanti, Suslov per esempio potrebbe fare la differenza. Nel Milan al momento vedo che il solo Leao può cambiare la partita".