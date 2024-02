Il Marsiglia esonera Gattuso: atteso a ore il comunicato ufficiale

Il Marsiglia ha deciso di esonerare Gennaro Gattuso. Nonostante nelle scorse ore si sia parlato di una rinnovata fiducia nei confronti dell'allenatore italiano da parte dell'OM, la dirigenza francese ha deciso di tornare sui suoi passi optando per questo cambiamento dopo la sconfitta di ieri sera contro lo Stade Brestois. Stando a Fabrizio Romano, infatti, Gattuso ed il suo staff sarebbero anche già stati avvertiti dalla dirigenza del Marsiglia, che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l'esonero con un comunicato che verrà pubblicato sui canali ufficiali del club.

L'ex Milan e Napoli, fra le altre, ha guidato l'OM in 24 partite stagionali, 16 delle quali in Ligue 1, 6 in Europa League e 2 in Coupe de France, con uno score di 9 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. A fronte di questo esonero Gattuso lascia il Marsiglia al nono posto in classifica con uno spareggio di Europa League contro lo Shakhtar ancora tutto da decidere dopo il risultato di 2 a 2 della partita d'andata.