Il Messaggero - Anche Tonali pronto ad autodenunciarsi. Avrebbe dato lui l'app illegale a Fagioli

Oggi alle 12:31

Dopo Nicolò Fagioli, anche Sandro Tonali è pronto ad autodenunciarsi davanti al procuratore federale Giuseppe Chinè. Lo scrive quest'oggi Il Messaggero, che spiega come il momento buono per l'incontro dovrebbe essere la prossima settimana. L'ex milanista, dovesse essere confermata questa cornice, ammetterebbe le scommesse riguardanti il calcio con l'obiettivo di ottenere un patteggiamento e quindi uno sconto di pena sulla eventuale squalifica.

La posizione del centrocampista oggi al Newcastle è emersa dopo le confessioni dello stesso Fagioli, che nel momento dell'autodenuncia ha consegnato alla procura federale il proprio smartphone e riferito della circostanza che l'applicazione per le scommesse illegali sul suo cellulare l'aveva ricevuta proprio da Tonali. "Non so se scommetta sul calcio", aveva risposto Fagioli alla domanda del procuratore riguardante Tonali. Con l'eventuale confessione, l'ex Milan potrebbe andare incontro ad un dimezzamento della pena.