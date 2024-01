La Gazzetta titola: "De Ketelaere corre verso il riscatto". Al Milan 22 milioni

vedi letture

"De Ketelaere corre verso il riscatto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al futuro del giocatore dell'Atalanta, arrivato in estate dal Milan in prestito oneroso di 3 milioni di euro e diritto di riscatto a 22 milioni (più due di bonus). Dopo la deludente stagione in rossonero, il belga si sta ritrovando a Bergamo dove ha segnato finora sei gol (due in campionato, due in Coppa Italia e due in Europa League).

Intervistato da Mediaset dopo la gara di Coppa Italia di mercoledì contro il Sassuolo, nella quale ha segnato una doppietta, De Ketelaere ha dichiarato anche in vista dei quarti contro il Milan:

Sei arrivato a 6 gol e hai segnato in tutte le competizioni: quanto sei migliorato rispetto all’anno scorso e quanto ti ha migliorato Gasperini?

“Sto migliorando sul campo. Il mister mi fa giocare nella posizione che mi piace, anche la squadra gioca bene e abbiamo un grande attacco”.

Ai quarti affronterete il Milan: sensazioni?

“E’ sempre speciale, ma guardiamo avanti”.

Contro questo De Ketelaere il Milan deve stare attento?

“Contro questa Atalanta il Milan deve stare attento”.