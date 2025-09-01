Le prime parole di Samuel Chukwueze come un nuovo giocatore del Fulham

Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Fulham. L'esterno offensivo nigeriano, arrivato solo due anni fa tra grandi aspettative e come colpo più oneroso dell'estate rossonera, lascia il club rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore saluta il Milan dopo aver collezionato 70 partite, segnando 8 gol. Chukwueze ha rilasciato già le prime parole come giocatore dei Cottagers, pronunciate ai microfoni di FFCtv e riportare dal sito della squadra britannica.

Le parole di Chukwueze: "Sono così felice di essere qui. È un club fantastico. Mi sembra di essere a casa, perché ho le mie persone intorno a me. Mi sento già a casa e non vedo l’ora di cominciare.”

Così ha parlato Tony Khan, vicepresidente del club: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Samuel Chukwueze al Fulham! È un atleta esplosivo e un talento straordinario, che ha maturato una preziosa esperienza in Europa con il Milan e nelle competizioni internazionali con la Nigeria. Si unisce a noi con un prestito di un’intera stagione e opzione per il trasferimento definitivo, e siamo davvero felici di averlo al Club! Forza Fulham!"