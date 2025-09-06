Pioli ed il ritorno in Italia: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto"

vedi letture

Perché tornare in Italia? Durante la sua intervista a DAZN mister Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e oggi alla Fiorentina, risponde così: "Sono state motivazioni semplici, la Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto e io volevo tornare. Quando mi hanno chiamato non potevo che accettare".

"Capisco che il mio arrivo abbia portato aspettative e il pensiero di poter alzare l'asticella. È quello che vogliamo fare. Questo però è l'inizio di un percorso e so che nel calcio le cose non si costruiscono così velocemente. C'è bisogno di lavoro, continuità e riempire la squadra. Mi auguro che in questi anni si possa arrivare a risultati migliori".