Pioli ed il ritorno in Italia: "La Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto"
MilanNews.it
Perché tornare in Italia? Durante la sua intervista a DAZN mister Stefano Pioli, ex allenatore del Milan e oggi alla Fiorentina, risponde così: "Sono state motivazioni semplici, la Fiorentina mi ha chiamato nel momento giusto e io volevo tornare. Quando mi hanno chiamato non potevo che accettare".
"Capisco che il mio arrivo abbia portato aspettative e il pensiero di poter alzare l'asticella. È quello che vogliamo fare. Questo però è l'inizio di un percorso e so che nel calcio le cose non si costruiscono così velocemente. C'è bisogno di lavoro, continuità e riempire la squadra. Mi auguro che in questi anni si possa arrivare a risultati migliori".
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
2 Dopo Bennacer è il turno di Adli: per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo
4 Matri sul suo periodo al Milan: "Mi caricai di aspettative. Dopo 6 mesi chiesi a Galliani di andare via: capii che non ero pronto"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Schmid: "Nkunku-20 gol in A? Solo se ritrova fiducia, cosa che a Rabiot non manca di certo"
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Fedele: "Milan, il mercato è da cinque in pagella. Non si può puntare tutto su Gimenez, Vlahovic la soluzione"
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com