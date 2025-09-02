Roma, tensioni tra Gasperini e Massara dopo il mercato. Per Repubblica l'ex Milan avrebbe minacciato le dimissioni
Secondo quanto riferisce Repubblica, c'è grande tensione in casa Roma tra l'allenatore Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara dopo la chiusura del mercato estivo: il tecnico è rimasto deluso dai mancati acquisti, mentre l'ex dirigente del Milan avrebbe minacciato le dimissioni. Il clima a Trigoria è sempre più caldo.
Ecco di seguito il tabellino Pisa-Roma 0-1:
Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi (19' st Calabresi); Touré, Aebischer, Marin (38' st Stengs), Angori (38' st Leris); Tramoni (19' st Cuadrado), Moreo (19' st Nzola); Meister. Allenatore: Gilardino
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (37' st Celik), Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino (45'+1' st Rensch); Soulé, El Shaarawy (1' st Dybala); Ferguson (28' st Dovbyk). Allenatore: Gasperini
Arbitro: Collu
Marcatori: 10' st Soulé (R)
Ammoniti: Marin (P), Ferguson (R), Meister (P)
