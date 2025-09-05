Sacchi: "La nostra Italia ha bisogno di undici Gattuso"

Stasera Rino Gattuso farà il suo esordio sulla panchina dell'Italia contro l'Estonia. In vista di questa partita, un altro ex Milan come Arrigo Sacchi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha voluto augurare il meglio al nuovo ct azzurro: "Sarò il primo tifoso di Gattuso: per una questione umana e per il modo in cui ha sempre lavorato in carriera. Credo che non ci sia partita disputata da Rino nella quale lui non abbia dato il 100%. Forse ancora di più. Perché lui è uno di quelli che conosce bene il valore del sacrificio, che ha sempre fatto una corsa in più piuttosto che una in meno, che ha aiutato il compagno in difficoltà, che si è speso per la causa e ha messo tutto se stesso al servizio del collettivo.

Io dico che la nostra Italia ha bisogno di undici Gattuso. Se tutti si comportano in campo come faceva il nostro commissario tecnico, possiamo stare tranquilli. E finalmente gli italiani saranno di nuovo orgogliosi della maglia azzurra e di chi la indossa.In questi giorni mi hanno chiesto spesso su chi bisognava puntare per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale. Ho sempre risposto: su tutti e su nessuno. Mi spiego: il leader di questa Nazionale non deve essere un signolo, ma il gruppo nella sua interezza. Non dev’essere l’Italia di Kean o di Barella, di Tonali o di Bastoni. Dev’essere, e mi auguro che la sia, l’Italia di Gattuso.In bocca al lupo, Rino!".