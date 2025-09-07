Tonali: "Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che stia succedendo ora in Nazionale.."
L'ex numero otto milanista, oggi protagonista della Nazionale italiana e del Newcastle, Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida che gli azzurri affronteranno contro Israele, valida per le Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Queste le sue parole:
"Ogni partita è diversa. Gli avversari sono diversi e noi siamo diversi. noi vogliamo vincere domani e non pensiamo ai playoff o alla Norvegia".
Sulla sfida di domani sera
"Dobbiamo giocare solamente per i tre punti. Con Gattuso ho parlato tanto. È una cosa che avrei voluto fare prima ma sono felice che comunque stia succedendo ora in Nazionale. Quello che mi dirà lo custodirò come se me lo dicesse un padre. Lui farà si che noi saremo 11 Gattuso".
