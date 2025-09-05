Vincenzo Montella avrà preso la cittadinanza turca: la posizione della Federazione

Vincenzo Montella potrebbe presto diventare cittadino turco. L'ex attaccante e allenatore italiano, dal 2023 CT della nazionale della Turchia a cui ha fatto fare un importante salto di qualità negli ultimi anni, è amatissimo dai sostenitori turchi così come dai vertici dirigenziali della federazione. A rivelare che presto potrebbe arrivare questo passaggio è stato İbrahim Hacıosmanoğlu, presidente della federcalcio del paese, intervistato a TRT Spor: "Faremo diventare Vincenzo Montella cittadino turco nel più breve tempo possibile".

Lo stesso Vincenzo Montella, in tempi recenti, in occasione del rinnovo fino al 2028 con la Nazionale, aveva accolto con piacere e positività questa prospettiva, dicendo: "Certo, mi piacerebbe diventare cittadino turco, ma so che devo imparare il turco. Fate attenzione quando parlate turco in mia presenza, perché sto iniziando a capire!". Ieri la Turchia ha vinto la sua partita di Qualificazioni ai Mondiali 2026 in casa della Georgia: risultato finale 3-2, con brivido.