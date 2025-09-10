Verso Milan-Bologna, arbitra Marcenaro della sezione di Genova

vedi letture

Testa al terzo turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: il Milan gioca domenica sera alle 20.45 a San Siro contro il Bologna, in quello che di fatto è il primo big match della stagione rossonera. L'AIA - Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la giornata di questo fine settimana. Il designatore di A e B, l'ex arbitro Gianluca Rocchi, ha deciso di mandare per la sfida dei rossoneri Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova. A coadiuvarlo al Var Fabbri e Paterna.

La designazione completa:

MILAN – BOLOGNA h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV: RAPUANO

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA