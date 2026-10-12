All. RB Salisburgo: "Sfida contro il Milan dura ed entusiasmante"

Il tecnico del RB Salisburgo, avversario del Milan in Europa League giovedì alle 18.45, ha dato il suo giudizio sulla sfida che attende la squadra austriaca

Il ritorno in campo del RB Salisburgo dopo la lunga sosta non è stato particolarmente frizzante. La formazione austriaca ha pareggiato 0-0 in casa del GAK. Ora per gli austriaci ci sarà l'atteso impegno casalingo contro il Milan in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League: partita fissata alle 18.45 di giovedì 15 ottobre. Sul sito ufficiale del club sono state riportate le dichiarazioni dell'allenatore David Rohl dopo la sfida contro il GAK e in vista del Milan.

Il commento del tecnico del RB Salisburgo David Rohl: "Bisogna ammettere che il GAK si è meritato questo punto oggi grazie alla sua prestazione determinata, all'impegno straordinario e all'alta intensità. È stata una partita difficile per noi e, naturalmente, siamo delusi, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quando la partita si è fatta più aperta e non abbiamo preso le decisioni migliori in zona offensiva. Abbiamo avuto una ghiotta occasione per la vittoria con Haris al 95° minuto, ma alla fine non siamo stati all'altezza e dobbiamo essere onesti: non meritavamo di più. Non eravamo concentrati al 100% nei momenti decisivi. Ora la priorità è analizzare la partita, recuperare bene e concentrarci completamente sulla dura ed entusiasmante sfida contro il Milan di giovedì".