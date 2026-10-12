All. RB Salisburgo: "Sfida contro il Milan dura ed entusiasmante"
Il ritorno in campo del RB Salisburgo dopo la lunga sosta non è stato particolarmente frizzante. La formazione austriaca ha pareggiato 0-0 in casa del GAK. Ora per gli austriaci ci sarà l'atteso impegno casalingo contro il Milan in occasione della seconda giornata della League Phase di Europa League: partita fissata alle 18.45 di giovedì 15 ottobre. Sul sito ufficiale del club sono state riportate le dichiarazioni dell'allenatore David Rohl dopo la sfida contro il GAK e in vista del Milan.
Il commento del tecnico del RB Salisburgo David Rohl: "Bisogna ammettere che il GAK si è meritato questo punto oggi grazie alla sua prestazione determinata, all'impegno straordinario e all'alta intensità. È stata una partita difficile per noi e, naturalmente, siamo delusi, soprattutto negli ultimi 20 minuti, quando la partita si è fatta più aperta e non abbiamo preso le decisioni migliori in zona offensiva. Abbiamo avuto una ghiotta occasione per la vittoria con Haris al 95° minuto, ma alla fine non siamo stati all'altezza e dobbiamo essere onesti: non meritavamo di più. Non eravamo concentrati al 100% nei momenti decisivi. Ora la priorità è analizzare la partita, recuperare bene e concentrarci completamente sulla dura ed entusiasmante sfida contro il Milan di giovedì".
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