Como, Baturina segna solo in extremis: la curiosa statistica

Stasera spicca Como-Milan. Pericolo Martin Baturina per i rossoneri, soprattutto a gara in corso: entrambe le sue reti in questa Serie A sono arrivate da subentrato e dopo l'85' minuto di gioco: il centrocampista croato non è mai andato a segno in carriera per due match di campionato consecutivi in una singola stagione.

COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter

56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa

IV Uomo: Pairetto

VAR: Doveri

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE COMO-MILAN

Data: giovedì 15 gennaio 2026

Ora: 20.45

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it