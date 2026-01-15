Milan, proseguono i contatti con Goretzka: il tedesco chiede un triennale da 7 milioni

vedi letture

Il Milan insiste per Leon Goretzka e il ds Igli Tare sta portando avanti i dialoghi con il centrocampista che in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il tedesco classe 1995, su cui non c'è comunque solo il club rossonero, ha chiesto un triennale da 7 milioni di euro. Il Diavolo vuole provarci anche su indicazione di Max Allegri che sa che solo con determinati campioni in rosa la squadra potrà fare il salto di qualità. Goretzka sarebbe comunque un colpo per l'estate e non per gennaio.

Sul mercato di gennaio del Diavolo, ieri Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Quanto erano stati importanti nel 2011 gli arrivi del mercato del gennaio? Arrivarono due giocatori straordinari. Van Bommel meraviglioso, Antonio aveva qualità straordinarie. Furono importanti. Non vuol dire che quest'anno abbiamo bisogno di due giocatori, la rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti, e soprattutto che sia contento io".