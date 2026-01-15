Fiorentina, Brescianini: "La traversa contro il Milan? Per due-tre notti non ci ho dormito"

Marco Brescianini è stato presentato oggi dalla Fiorentina e durante la conferenza stampa è tornato a parlare della traversa colpita domenica contro il Milan in pieno recupero: "Per due-tre notti non ci ho dormito, ci sto pensando anche adesso perché sarebbe stato un esordio da sogno. Sarà una battaglia da qui alla fine, ma ho trovato uno spogliatoio molto compatto e coeso. Qui ci sono le qualità per fare grandi cose e tutti non vediamo l'ora di dare una svolta" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

Questo il tabellino di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA-MILAN 1-1

Marcatori: 66’ Comuzzo, 89’ Nkunku.

LE FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens (dal 83’ Ranieri); Mandragora (dal 65’ Brescianini), Fagioli, Ndour (dal 91’ Sohm); Parisi (da 83’ Fortini), Kean, Guðmundsson (dal 83’ Solomon). A disp.: Christensen, Lezzerini, Koaudio, Košpo, Fazzini, Nicolussi Caviglia; Piccoli. All.: Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović (dal 74’ Nkunku); Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 63’ Fofana), Jashari (dal 60’ Rabiot), Ricci, Estupiñan (dal 60’ Basrtesaghi); Pulisic, Füllkrug (dal 60’ Leao). A disp.: Torriani; Athekame, Duțu, Odogu, Modrić. All.: Allegri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 31’ Kean, 45’+1 Vanoli, 53’ Estupinan, 80’ Fagioli, 84’ Rabiot, 90’+4 Fofana.

Espulsi: 45’+2 Vanoli.

Recupero: 4’ 1T, 7’ 2T.