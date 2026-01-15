Como, Ramon: "Dobbiamo stare molto attenti perché loro sono molto forti in contropiede”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:19L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Jacobo Ramon, difensore del Como, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan di questa sera. Le sue parole:

Ci immaginiamo una partita con il Como padrone nel possesso palla e Milan di ripartenza. Siete pronti a livello difensivo?

“Dobbiamo stare molto attenti perché sono molto forti in contropiede”.

Solo 4 gol subiti in casa. Come fate?

“Difendiamo tenendo palla, ci piace avere il possesso palla così come pressare in avanti e abbiamo un grande portiere”.