Lecce: per il Milan rientrano dalla squalifica Banda e Ramadani

(ANSA) - LECCE, 15 GEN - Archiviata la gara con l'Inter, il Lecce si è trasferita al Novarello Sporting Center, dove Eusebio Di Francesco preparerà la prossima sfida con il Milan, sempre al Meazza. Contro i rossoneri, nel match in programma domenica sera, sarà indisponibile il terzino Veiga, che già diffidato è stato ammonito nel precedente turno.

I calciatori impegnati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo ha disputato un test d'allenamento con la Biellese (due tempi da 35 minuti). Banda, Gaspar, Ramadani (squalificati contro l'Inter) e Fofana hanno raggiunto la squadra, svolgendo regolarmente il test d'allenamento, mentre Camarda ha svolto lavoro terapico. Solo Gaspar sarà costretto a seguire i compagni dalla tribuna, che deve scontare ancora due turni di stop. Domani pomeriggio è in programma un allenamento e la rifinitura si svolgerà sabato mattina. (ANSA).