Problemi alla spalla per Camarda, l'attaccante salta il Milan

Il Lecce, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha dato aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Francesco Camarda:

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo".

Il giovane attaccente, in prestito al Lecce proprio dal Milan, salterà quindi la sfida dei salentini a San Siro contro i rossoneri.