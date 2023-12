Gasperini: "De Ketelaere giocatore di valore e di crescita continua"

E' la vigilia di Newcastle-Milan e i rossoneri, in campo domani in casa dei bianconeri, proveranno a tornare dall'Inghilterra con punti e morale dopo la caduta di Bergamo contro l'Atalanta. Ed è proprio da parte della Dea il focus che può riguardare anche il Milan, con l'allenatore dei nerazzurri, Gian piero Gasperini che ha parlato così a Dazn dell'attuale rendimento del Milan e soprattutto di Charles De Ketelaere, ancora di proprietà dei rossoneri.

Queste le parole di Gasperini: "Il Milan è forte e nonostante gli infortuni è ancora terzo in classifica, in un campionato molto equilibrato e difficile per tutti. Sono contento del rendimento e delle risposte che mi sta dando Charles. E' un ragazzo con una statura importante, e che forse deve ancora trovare la giusta cattiveria e il modo di poter far diventare il suo fisico un punto di forza e vantaggio. E' una persona positiva e solare, un calciatore di valore che continua a crescere e a migliorare molto".