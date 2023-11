Il Borussia Dortmund recupera Haller: l'attaccante è partito con la squadra direzione Milano

vedi letture

Il Borussia Dortmund sta partendo in questi momenti in direzione Milano per la trasferta di Champions League contro il Milan. Per i tedeschi una buona notizia: Sebastian haller ha recuperato la condizione fisica e potrà essere della partita. Sul profilo X del club giallonero compare un video che ritrae proprio Haller che si dirige verso l'aereo.

Non ci sono solo buone notizie per il Dortmund: di pochi minuti fa infatti la certezza dell'assenza di Süle per malattia, e anche Nmecha non sarà della partita. Recuperato a tutti gli effetti invece Emre Can, in via di guarigione anche Adeyemi. Milan-Borussia Dortmund si giocherà domani sera a San Siro, con il club tedesco atteso già in serata allo stadio per conferenza e sopralluogo.