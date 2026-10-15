L’appello dei tifosi dell’Atalanta per la partita contro il Milan: “Tutti a Milano”

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Nell’ultima partita di campionato tra Atalanta e Venezia, la curva dei bergamaschi ha esposto uno striscione che recita “18/10 tutti a Milano” in riferimento alla partita di domenica contro il Milan.

Lunedi sera l'Atalanta ha ospitato alla NewBalance Arena il Venezia di Stroppa, esonerato dopo la partita. Una vittoria in scioltezza per gli uomini di Sarri che si sono portati a 9 punti in classifica. Nonostante il match di questa sera contro il Pafos, il tifo organizzato bergamasco ha fatto capire che la loro attenzione è tutta sul match in programma la prossima domenica contro il Milan.

Per la partita in questione, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito la sfida tra quelle con profili di rischio, con la consueta stretta che ne deriva: i biglietti del settore ospiti sono riservati ai soli possessori della Dea Card, la fidelity card nerazzurra. Per gli ultras, che contestano questa formula, la misura equivale di fatto a un divieto. Da qui l'appello, espresso con uno striscione che recita "18/10 TUTTI A MILANO" esposto durante la partita, di presenza a Milano dentro o fuori dallo stadio.