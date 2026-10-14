Salisburgo, l'allenatore Rohl: "Abbiamo tanto rispetto per il Milan, ma nessuna paura"

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L’allenatore del Salisburgo Danny Röhl ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Che aspettative avete per domani?

“C’è grandissima attesa, sono un grande club blasonato. Vogliamo essere coraggiosi. Abbiamo tanto rispetto per il Milan, ma nessuna paura. Vogliamo continuare sulla stessa strada delle ultime 15 partite dove non abbiamo perso e migliorare. Non so se sarà la gara più importante della mia carriera da allenatore finora”.

Cosa ne pensi del Milan e del nuovo progetto di Amorim?

“In Serie A stanno facendo bene, sono imbattuti. La prima partita di EL è andata male, ma il Benfica è una squadra forte. Ho visto che hanno cambiato un po’ in difesa, da 3 sono passati a 4. È normale, è un processo, la squadra deve ancora trovarsi. Ma queste sono cose che riguardano il Milan, io mi concentro solo su di noi e cercheremo di non sbagliare perché verremmo subito puniti. Ci vorrà una prestazione in cui dare il 100%, dovremo essere bravi con la palla per trovare gli spazi giusti. Cercheremo di far bene e di creare problemi al Milan”.

Chi toglierebbe al Milan in questo momento? C’è qualche giocatore che teme?

“Facile fare questa domanda a me… (ride, ndr). È una buona squadra, hanno un valore di 500 milioni più. Hanno tanti giocatori giovani e anche qualcuno più esperto. Faranno un buon percorso”.