Salisburgo, Mazurek: "Milan avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia"

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Il centrocampista del Salisburgo Bartosz Mazurek ha parlato della gara di Europa League di domani contro il Milan

Il sito del Salisburgo riporta queste dichiarazioni di Bartosz Mazurek, centrocampista della formazione austriaca, in vista del match di Europa League di domani contro il Milan: "Il Milan è ovviamente un avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia. Sappiamo di dover rimanere concentrati in ogni fase del gioco contro una squadra del genere. Allo stesso tempo, vogliamo mostrare i nostri punti di forza, difenderci con determinazione e giocare con ritmo in fase offensiva".

Queste invece le parole di Danny Röhl, tecnico del Salisburgo: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".