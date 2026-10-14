Salisburgo, Mazurek: "Milan avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia"
Il sito del Salisburgo riporta queste dichiarazioni di Bartosz Mazurek, centrocampista della formazione austriaca, in vista del match di Europa League di domani contro il Milan: "Il Milan è ovviamente un avversario particolare, ma affrontiamo questa partita in casa con grande entusiasmo e fiducia. Sappiamo di dover rimanere concentrati in ogni fase del gioco contro una squadra del genere. Allo stesso tempo, vogliamo mostrare i nostri punti di forza, difenderci con determinazione e giocare con ritmo in fase offensiva".
Queste invece le parole di Danny Röhl, tecnico del Salisburgo: "Non vediamo l'ora di giocare questa partita di Europa League nel nostro stadio. Il Milan è una grande squadra nel calcio europeo e vanta una qualità immensa. Sarà un'altra sfida difficile per noi e ci prepareremo al meglio. Vogliamo rendere la vita il più difficile possibile al Milan e dimostrare durante la partita di essere una buona squadra: dopotutto, sono partite come queste che si preparano. Sarà anche una partita in cui adotteremo un ruolo diverso rispetto a quello che solitamente ricopriamo in Bundesliga. Giochiamo in casa e vogliamo cercare di entusiasmare il pubblico con il nostro stile di gioco".
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