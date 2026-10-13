Atalanta, oggi accertamenti per Scalvini dopo il risentimento al flessore

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Il sito dell'Atalanta riporta il racconto dell'allenamento odierno della squadra nerazzurra che domenica affronterà il Milan in Serie A

Il sito dell'Atalanta, prossimo avversario del Milan in Serie A (domenica alle 18 a San Siro), ha pubblicato il report dell'allenamento odierno della squadra di Maurizio Sarri: "Archiviato il successo sul Venezia, i nerazzurri sono tornati subito al lavoro questa mattina per cominciare a preparare l'esordio nella League Phase di UEFA Conference League in programma giovedì a Bergamo contro i ciprioti del Pafos. Chi ha giocato ieri ha fatto scarico, lavoro sul campo per gli altri: torello e attivazione tecnica seguiti da un'esercitazione tecnica incentrata su combinazioni per arrivare alla conclusione e, per finire, una partitella sette contro sette a campo ridotto.

Scalvini, nel match di ieri contro il Venezia, è uscito anzitempo per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostico strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Hien ha effettuato terapie e lavoro in palestra, Sulemana ha svolto un allenamento personalizzato in campo e in palestra, terapie invece per Kossounou e Pompei.

Domani, mercoledì 14 ottobre, sarà già giornata di vigilia con la squadra che si allenerà alle 16.15 presso il Centro Bortolotti di Zingonia (la seduta sarà a porte chiuse con i primi 15' aperti ai media)".