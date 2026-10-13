Salisburgo: ecco i numeri e statistiche del prossimo avversario del Milan

vedi letture

Un avversario tutt'altro che banale e scontato per il Milan di Ruben Amorim, reduce dallo scialbo pareggio di Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Giovedì sera i rossoneri saranno infatti impegnati in casa del Salisburgo, in occasione della seconda giornata di Europa League:

SALISBURGO: NUMERI E STATISTICHE DEL PROSSIMO AVVERSARIO DEL MILAN

Il Salisburgo si presenta all'appuntamento europeo contro il Milan dopo aver raccolto tre punti grazie alla vittoria di misura, alla prima giornata in Europa League contro il Levski Sofia. Il bilancio delle ultime cinque partite parla di due successi, due pareggi e una sconfitta: un rendimento che evidenzia una squadra giovane ma capace di trovare risultati utili, pur senza mantenere sempre lo stesso livello di continuità. L'ultimo impegno in campionato, terminato sullo 0-0 contro il Grazer AK, ha lasciato qualche interrogativo sulla fase offensiva. La squadra di Danny Röhl cercherà di sfruttare il fattore campo e di ritrovare incisività proprio contro un avversario, il Milan, a caccia di gol ed entusiasmo. Una partita tra due squadre con un simil vissuto, ma che non potrà avere un risultato scontato.