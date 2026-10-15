Lautaro out, rientro dopo la sosta: ecco quante e quali partite salterà. Ci sono due big match
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Ecco quante e quali partite Lautaro Martinez salterà per l’infortunio alla coscia sinistra.
Questa mattina l'Inter ha comunicato che il suo capitano Lautaro Martinez ha subito un risentimento ai flessori della coscia sinistra e che dunque dovrà stare fermo per diversi giorni. Secondo quanto rivelato da Sky Sport nelle ultime ore, l'argentino tornerà a disposizione dopo la sosta e salterà sicuramente sette partite.
LAUTARO MARTINEZ, QUALI PARTITE SALTA?
Queste le partite che secondo Sky Sport salterà sicuramente il capitano nerazzurro.
17/10 Bologna - Inter
21/10 Inter - Shaktar Donetsk
25/10 Inter - Fiorentina
28/10 Inter - Venezia
31/10 MILAN - INTER
3/11 Feyenoord - Inter
8/11 Inter - Como
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