Salisburgo in emergenza: tre assenti e quattro giorni in dubbio per la sfida contro il Milan
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Salisburgo in emergenza totale in vista della sfida di questa sera contro il Mila
Il Salisburgo arriva alla sfida di questa contro il Milan con diverse incognite di formazione. Sicuri assenti Aguilar, Omoregie e Veratschnig, mentre restano un dubbio Drexler, Morgana, Zawieschitzky e Redxic. Recuperano invece Diabaté, anche se difficilmente partirà titolare.
Nonostante quest'emergenza il tecnico degli austriaci Danny Rohl non arretra assolutamente, avendo ieri in conferenza stampa spronato e caricato i propri giocatori: "Vogliamo essere coraggiosi, abbiamo tanto rispetto per il Milan, ma nessuna paura". Il Salisburgo proverà quindi a compensare le assenze con aggressività e intensità.
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