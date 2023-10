La frecciata di Commisso: "Alla Fiorentina ho messo soldi veri, non di fondi"

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio 24: "Gli obiettivi sono sempre gli stessi ma se anche si fossero alzati me li tengo per me. Se riuscissimo a vincere contro l'Empoli sarebbe la miglior partenza in campionato nella storia della Fiorentina nell'era dei tre punti. Italiano sta facendo un grandissimo lavoro e vogliamo andare avanti per fare meglio di un anno fa. Sono convinto che ci riusciremo perché c'è una vera atmosfera magica al Viola Park. Quando mi sposto con la golf-car per la struttura e vedo i tanti bambini che si allenano mi emoziono".

Sugli ostacoli per costruire il Viola Park: "Non ho mai pensato di abbandonare la barca... finché sono vivo e in buona salute si lavora. Ho già messo oltre 420 milioni in questa società. Soldi veri, non di fondi. Era la cosa giusta da fare, sono contento di averlo fatto".