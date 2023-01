Provedel, Casale e Marusic: contro il Milan torna la difesa titolare della Lazio

MilanNews.it

Seduta di scarico ieri per la Lazio, mentre per oggi Sarri ha concesso ai suoi una giornata di riposo. La ripresa è fissata per domani quando inizierà la preparazione in vista della sfida di martedì all’Olimpico con il Milan. Sempre assente Immobile, rispetto al match di Coppa Italia col Bologna le novità contro i rossoneri - sottolinea La Gazzetta dello Sport - saranno i rientri di Casale e Marusic in difesa e di Provedel in porta. Maximiano torna quindi in panchina, ma con tutt’altro umore rispetto a quello degli ultimi tempi. "Il calcio e la vita ti insegnano ad essere resiliente, paziente e a saper affrontare e superare le difficoltà. Niente nella vita è facile, ma tutto si supera. Felice di giocare a casa, questa volta più di cinque minuti. Andiamo avanti", ha scritto ieri sui social il portiere portoghese.