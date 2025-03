Qui Inter, il recupero di Dumfries è lento: out nel derby e a rischio anche l'andata con il Bayern

Udinese, Milan, Parma e Bayern Monaco. Il calendario dell'Inter è più che mai fitto. La squadra di Simone Inzaghi è in lotta ancora per tutti e tre gli obiettivi stagionali. Dal campionato, i nerazzurri sono primi in classifica, alla Coppa Italia fino ad arrivare alla Champions League. Il tecnico deve però fare i conti con gli impegni ravvicinati e soprattutto dosare le forze per arrivare pronto agli appuntamenti.

Recupero lento per Dumfries

E per l’occasione non è sicuro il recupero di Denzel Dumfries. Il difensore olandese infatti è ai box per una distrazione al bicipite femorale rimediata nella trasferta di Bergamo prima della pausa per le Nazionali. Il giocatore, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, porterebbe non essere a disposizione nemmeno per la trasferta di Monaco di Baviera in programma l’8 aprile prossimo.

I possibile sostituti sulla fascia destra

Simone Inzaghi dovrà quindi correre ai ripari ma potrà al contempo puntare su una rosa decisamente ampia. A disposizione infatti ci saranno sia Darmian che Zalewski che potranno essere impegnati sulla corsia destra in sostituzione di Dumfries. Spetterà quindi all'allenatore trovare le giuste contromisure per sopperire all'assenza del terzino.