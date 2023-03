Il retroscena con Maldini di Abate: "Ci dice che i treni passano una sola volta. Quando firmai il contratto..."

MilanNews.it

Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, si è così espresso a MilanTV dopo la qualificazione alle Final Four di Youth League: "A me non piace trovare alibi, ma quando giochi in campionato contro 5 2003 avendo 6-7 2005 e 2006 è difficile vincere. Ma noi siamo cresciuti, anche a livello fisico. Il nostro obiettivo è creare qualche profilo per mandarlo in Prima Squadra. Poi vincere è importante perché aumenta l'autostima. Il gruppo è unito, si cresce anche dalle batoste.