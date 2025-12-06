Femminile, Appiah si gode il gol: "Sono entrata e il mio unico obiettivo era segnare. Grande vittoria"
Il Milan femminile ha vinto una partita molto importante oggi, in casa del Napoli per 2-0 grazie alle reti di Grimshaw e Appiah. Con questo risultato le rossonere raggiungono proprio le partenopee al terzo posto in classifia a quota 13 punti. Al termine della gara, l'autrice della seconda rete Karen Appiah ha parlato ai microfoni di Milan Tv.
Le sue dichiarazioni sulla partita: "Quando sono entrata il mio unico obiettivo era andare a segnare, volevo chiudere questa partita. Farmi trovare nella partita e non essere nascosta. Mi sono detta: ho cinque minuti e do il massimo delle mie potenzialità"
Un commento sui tre punti: "Credo sia una grande vittoria oggi: non è stato semplicissimo concludere con questi due gol ma ce l'abbiamo fatta"
