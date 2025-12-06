Serie A Femminile, Grimshaw e Appiah trascinano il Milan: Napoli ko

L’ottava giornata di Serie A Women Athora si apre con la trasferta del Milan di Bakker sul campo del Napoli, mentre nel pomeriggio, allo stadio Tre Fontane, va in scena il big match tra Roma e Juventus. Le rossonere arrivano all’appuntamento dopo un percorso altalenante fatto di due sconfitte, due vittorie e il pareggio maturato nell’ultimo turno contro il Sassuolo, mentre le partenopee sono reduci da due successi consecutivi contro Genoa e Inter. Nei precedenti, però, il bilancio sorride al Milan, imbattuto contro il Napoli con 10 risultati utili complessivi (7 vittorie e 3 pareggi).

Il Milan approccia con personalità la gara fin dai primi minuti, mostrando subito un buon ritmo e un atteggiamento offensivo. La prima occasione arriva al 10’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mascarello: la deviazione di testa finisce però alta sopra la traversa. Al 23’ le rossonere vanno a un passo dal vantaggio con Ijeh, che sul cross di Kyvåg colpisce il palo con una conclusione potente. Al 37’ il Milan si rende nuovamente pericoloso grazie a un efficace recupero palla e una ripartenza verticale, conclusa dal tiro di Van Dooren che però trova la pronta risposta di Beretta.

Nella ripresa il Milan continua a spingere: al 49’ Ijeh prova l’azione in solitaria e va al tiro, ma la conclusione termina larga. Al 62’ è Mascarello a provarci su calcio di punizione, calciando con forza senza però trovare l’angolo, con Beretta attenta a deviare in angolo. Il gol che sblocca la gara arriva al 65’, quando il capitano Christy Grimshaw finalizza con freddezza un ottimo cross di Park. Nel finale il Milan gestisce il vantaggio e cerca di chiudere i conti, rendendosi ancora pericoloso con Park, il cui tiro viene respinto dalla difesa avversaria, ma riuscendo a blindare il risultato nel recupero con il tiro angolato della neo entrata Appiah per il 2-0 finale. Il Milan sale a quota 13 punti e si posiziona temporaneamente al secondo posto in classifica a pari punti con Juventus e Napoli.