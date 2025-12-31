Milan Femminile, Renzotti è la più giovane giocatrice italiana ad aver segnato almeno tre gol e servito almeno tre assist in Serie A nel 2025

Il sito della FIGC ha riportato i numeri del 2025 della Serie A Women. Ecco quelli che riguardano alcune giocatrici del Milan Femminile:

"Evelyn Ijeh è la giocatrice che nel 2025 vanta più dribbling riusciti in Serie A: 30, almeno cinque più di qualsiasi altra nel periodo in campionato - a 25 Zara Kramzar.

Julie Piga, Tecla Pettenuzzo e Marija Ana Milinkovic sono i tre difensori che hanno collezionato più presenze in Serie A nel 2025: 22 ciascuna.

Karen Appiah (settembre 2007) è la più giovane giocatrice ad aver realizzato un gol in Serie A nel 2025: una rete per l’azzurra - la prima in assoluto nel massimo campionato italiano - con la maglia del Milan il 6 dicembre.

Monica Renzotti (classe 2005) è la più giovane giocatrice italiana ad aver segnato almeno tre gol (quattro) e servito almeno tre assist (tre) in Serie A nel 2025".