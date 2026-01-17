MN - Milan Femminile, alle 12.30 la sfida contro il Parma: cinque assenti tra le rossonere

Oggi alle 11:48
di Enrico Ferrazzi

Oggi alle 12.30 torna in campo il Milan Femminile che sarà impegnato sul campo del Parma nella gara valida per la 10^ giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino per la partita di oggi: 

Babb: intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro

Dompig: problema muscolare flessore destro

Gemmi: ricostruzione crociato anteriore sinistro 

Sorelli: intervento chirurgico caviglia sinistra

Zanini: aggregata per la partita della Primavera

Serie A Women, il programma completo della 10^ giornata

Sabato 17 gennaio
Parma-Milan ore 12:30
Fiorentina-Genoa ore 15:00
Napoli Women-Como Women ore 18:00

Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)