MN - Milan Femminile, alle 12.30 la sfida contro il Parma: cinque assenti tra le rossonere
MilanNews.it
Oggi alle 12.30 torna in campo il Milan Femminile che sarà impegnato sul campo del Parma nella gara valida per la 10^ giornata di Serie A Women. Di seguito il bollettino per la partita di oggi:
Babb: intervento chirurgico menisco ginocchio sinistro
Dompig: problema muscolare flessore destro
Gemmi: ricostruzione crociato anteriore sinistro
Sorelli: intervento chirurgico caviglia sinistra
Zanini: aggregata per la partita della Primavera
Serie A Women, il programma completo della 10^ giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan ore 12:30
Fiorentina-Genoa ore 15:00
Napoli Women-Como Women ore 18:00
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)
MILAN FEMMINILE
