Serie A Women, si torna in campo: ecco quando giocherà il Milan

Serie A Women, si torna in campo: ecco quando giocherà il MilanMilanNews.it
di Federico Calabrese

Dopo la Supercoppa italiana, nel weekend è pronta a ripartire anche la Serie A Women. Il Milan Femminile sarà impegnato questo sabato in trasferta contro il Parma, calcio d'inizio alle ore 12.30.

Serie A Women, il programma completo della 10a giornata
Sabato 17 gennaio
Parma-Milan ore 12:30
Fiorentina-Genoa ore 15:00
Napoli Women-Como Women ore 18:00
Domenica 18 gennaio
Roma-Sassuolo ore 12:30
Ternana Women-Lazio ore 15:00
Inter-Juventus ore 15:30 (diretta RaiSport e RaiPlay)

La classifica
Roma 22, Juventus 17, Fiorentina 17, Inter 15, Lazio 15, Como Women 15, Milan 13, Napoli Women 13, Sassuolo 9, Parma 7, Genoa 6, Ternana Women 4.