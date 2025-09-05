A San Siro ci sarà un nuovo concept esclusivo di food & beverage grazie al partner Vicook
AC Milan è lieto di annunciare la partnership con Vicook, parte della prestigiosa Famiglia Cerea - celebre per il ristorante Da Vittorio - che, a partire dalla stagione 2025/26, sarà il nuovo partner di Club 1899 Premium Hospitality a San Siro.
Grazie alla sua eccellenza culinaria e alla capacità di innovare, Vicook porterà a San Siro un concept esclusivo di food & beverage, studiato appositamente per Club 1899, con l'obiettivo di trasformare ogni giornata di gara in un'esperienza indimenticabile. Gli spazi hospitality offriranno proposte su misura, tra cui:
Menù degustazione e opzioni à la carte create ad hoc
Stazioni tematiche interattive
Live show cooking e intrattenimento culinario
Questa collaborazione segna un passo importante nell'evoluzione di Club 1899, che si conferma punto di riferimento assoluto per le esperienze premium nel calcio: un luogo dove lo sport di livello mondiale incontra l'alta gastronomia, rendendo ogni matchday unico e memorabile.
Un ringraziamento speciale va ad Air Food per la professionalità e la dedizione dimostrate negli anni al servizio della community rossonera. Insieme a Vicook, siamo pronti a definire un nuovo standard di eccellenza per l'hospitality nel mondo del calcio.
Scopri di più sull'esperienza Club 1899 e su come Vicook la porterà a un nuovo livello: booking.acmilan.com/club1899/.
