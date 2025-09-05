Cecchi sul mercato di Milan e Inter: "È come quando entri in un negozio per comprare una camicia ed esci con un bel paio di calzini"

Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del mercato estivo di Milan e Inter: "Il mercato del Milan è un po' come il mercato dell'Inter. È come quando entri in un negozio per comprare una camicia ed esci con un bel paio di calzini. Sono belli i calzini? Sì, ma te volevi la camicia. Milan e Inter volevano l'attaccante e non l'hanno preso".