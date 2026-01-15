Abodi: "La norma che incentiva l'impiego dei giovani si può rimodulare"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Mi impegno per ulteriori valutazioni su un'eventuale rimodulazione legata all'interpretazione della norma". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, risponde in aula al Senato sulla norma volta a incentivare l'impiego di giovani calciatori formati in Italia, stabilendo criteri precisi per la definizione di "società formatrice" e di "giovane calciatore", ai fini del computo dei minuti di gioco riconosciuti alle società di Serie A. L'interrogante a tal proposito ha sollevato poi il caso del calciatore dell'Empoli, Luca Marianucci, che non vedrebbe riconosciuto a beneficio della società formatrice, nonostante i requisiti maturati e previsti dalla legge, il minutaggio conseguito, a causa di un successivo prestito del giocatore presso un'altra società. "La casistica evidenziata non può lasciarmi indifferente - ha aggiunto Abodi -.

Tale disciplina ha una ratio chiara: premiare le valorizzazione dei giovani calciatori italiani". Per questo "sarà mia cura - ha concluso il ministro - richiedere evidenza di questo caso alla Lega di Serie A e di altri casi comparativi". (ANSA).