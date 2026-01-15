Verso Como-Milan, 17 precendenti tra le due squadre: 1-2 i risultato più frequente

In vista di Como-Milan di questa sera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: "I precedenti ufficiali a Como fra le due squadre sono 17: 3 le vittorie lariane (l’ultima per 1-0 nella Serie B 1982/83), 5 i pareggi (l’ultimo per 1-1 nella serie A 1988/89) e 9 successi rossoneri (l’ultimo per 1-2 nella Serie A 2024/25).

Il risultato di 1-2 è il più frequente nella sfida fra Como e Milan: 4 dei 9 successi rossoneri sono arrivati con questo punteggio.

Il primo scudetto del Milan nella presidenza Berlusconi fu vinto aritmeticamente proprio a Como, nell’ultima giornata del campionato 1987/88 (15 maggio 1988, 1-1 con i gol di Virdis al 2’ e Giunta al 46’)".