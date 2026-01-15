Bucchioni: "Per il Milan stasera è fondamentale. Chi vuole accelerare deve farlo ora"

vedi letture

Tra ieri e oggi si recupera la sedicesima giornata di Serie A, con Napoli ed Inter che hanno già giocato. Questa sera tocca al Milan, che al Sinigaglia affronta il Como. Questo il pensiero di Enzo Bucchioni a TMW Radio:

Come ha visto la giornata di ieri?

"Sei punti in questa fase della stagione valgono di più. Questo è il momento di accelerare per chi vuole farlo, perché con le coppe ci saranno difficoltà. Ora aver messo sei punti di distacco con il Napoli è ottimo. E il Milan vedremo. La partita di stasera per i rossoneri è fondamentale. Ieri è successa una cosa molto visibile, Inter e Napoli dopo una partita stile Premier a San Siro hanno faticato”.