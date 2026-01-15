Chi al posto di Pavlovic? Allegri ha annunciato che giocherà De Winter

Questa sera a Como il Milan dovrà fare a meno di Pavlovic, che in seguito ad uno scontro di gioco arrivato contro la Fiorentina è stato soccorso con 9 punti di sutura sull'arcata sopracciliare. Al posto del serbo, ha annunciato Allegri, ci sarà De Winter:

De Winter può giocare nella posizione di Pavlovic?

"Domani assolutamente lo fa, Pavlvovic non c'è. Ci ha già giocato, è cresciuto molto. Ci vuole molto equilibrio. Ci sono giocatori al primo anno al Milan che si sono ambientati molto velocemente. Per abituarsi alle pressioni da Milan si passa anche attraverso gli errori. Sono contento dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine".