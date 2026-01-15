Incontro Figc, Lega A e Can per "rafforzare spirito di collaborazione"

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Su richiesta della Lega Calcio Serie A e approfittando della presenza a Roma dei suoi dirigenti - impegnati nella prima riunione del tavolo delle riforme - si è svolto in Figc un incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina, il presidente della Lega A, Ezio Simonelli, l'ad, Luigi De Siervo, i consiglieri federali in quota Serie A, Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta, il responsabile della Can, Gianluca Rocchi, e il referente per i rapporti tra la Commissione Arbitri Nazionale e i club di Serie A e B, Andrea De Marco.

Nel corso della riunione, informa in una nota della Figc, si è parlato esclusivamente della necessità di un approfondimento del protocollo Var e di un'uniformità delle decisioni dei direttori di gara. Con l'intento di rafforzare lo spirito di collaborazione, si è deciso di organizzare quanto prima un incontro tra la Can, gli allenatori e i capitani dei club di Serie A. (ANSA).