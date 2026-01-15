Di Stefano: “È una possibilità, non una certezza, ma negli ultimi allenamenti Allegri ha provato anche la difesa a 4”

Nel pre-partita di Como-Milan, su Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime notizie sulla formazione dei rossoneri che tra poco scenderanno in campo e di una possibile variante tattica. Queste le sue parole:

"Stasera a Como c’è un'altra possibilità di formazione per il Milan, oltre alla solita difesa a tre. Non è una certezza, ma una possibilità, ma Allegri negli ultimi allenamenti ha provato la difesa a 4. Ci sono state prove con la Fiorentina, lo aveva detto anche Allegri nel post partita. La formazione sarebbe con Tomori largo a destra, il quarto di sinistro Bartesaghi con Gabbia e De Winter. Fofana assaltatore di spazio, giocherebbe nella zona del play avversario, con davanti Leao e Nkunku. Ribadiamo il concetto, credo che si vada con la difesa a 3 ma attenzione se a gara in corso o in qualche frangente lo vedremo con questo schieramento, sarebbe l'inizio di un ipotetico nuovo corso”.