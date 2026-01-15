COM-MIL (1-2): Rabiot la ribalta! Che assist Leao!!

vedi letture

Gol del Milan, e che gol!! Rabiot ribalta la partita al minuto 55, ora è 1-2 al Sinigaglia! Cambio di gioco improvviso di Saelemaekers, Leao controlla benissimo sulla sinistra e avanza puntando l'avversarsio.

Il portoghese, arrivato al limite dell'area, ha scodellato una palla deliziosa per Rabiot che si è inserito bene, ha stoppato di petto e di sinistro ha fulminato Butez! Gol di una pulizia tecnica notevole.