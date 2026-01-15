Allegri: “Abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa”

vedi letture

Nel pre partita di Como-Milan, il Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole in merito al fatto che stasera il Milan gioca dopo che ieri hanno giocato Napoli e Inter. Queste le sue parole:

Giocate dopo Napoli e Inter…“La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise: un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà un aspetto tecnico molto pulito e preciso”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Duțu, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.