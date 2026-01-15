Serie A, Verona-Bologna 2-3: la classifica aggiornata

Il Bologna torna a vincere, e lo fa sbancando il campo del Verona con un pirotecnico 3-2 nel recupero della sedicesima giornata. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46
Milan 40*
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34*
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13
Pisa 13

* una partita in meno